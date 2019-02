Kindercarnaval in De Schakel Nele Dooms

06 februari 2019

De Orde van de Aaltjes organiseert dit weekend opnieuw haar kindercarnaval. Voor de dertiende keer worden dan de mini- en jeugdprinsen en -prinsessen verkozen. De kandidaten daarvoor kunnen zich bewijzen aan de hand van twee spelletjes en stellen zich voor. Heel de namiddag zijn er verse pannenkoeken en randanimatie. Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen meedoen om de verkiezing van de miniprinsjes. De kandidaten voor jeugdprinsen moeten tussen 6 en 12 jaar oud zijn. De kindercarnaval begint om 13 uur. Iedereen is welkom in de gemeenteschool De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode.