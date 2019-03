Kindercarnaval groot succes in Baasrode Geert De Rycke

04 maart 2019



Voor de eerste maal in de geschiedenis van het carnaval in Baasrode stond er een kindercarnaval op het programma. Om de Maandag wat aantrekkelijker te maken kwam bij de organisatie het idee op om de kinderen ook hun stoet te geven. Meteen een succes, vele kinderen in allerlei outfits amuseerden zich geweldig tijdens hun stoet. Maar liefst 60 kinderen kwamen opdagen, ouders en grootouders waren ook van de partij en genoten van de glunderende gezichtjes. Ook de plaatselijke horeca en foorkramers werkten mee om deze eerste editie te doen slagen, kinderen kregen in de horecazaken een geschenkje en moesten op zoek om een code te kraken, die dan nog een extra verrassing opleverde. Bij de organisatoren denken ze nu al aan een volgende editie.