Kids Climate-ambassadeurs geven tips aan stad

02u50 0 Dendermonde Kids Climate-ambassadeurs Tibo Coene (9), Noor Haes (9) en Owen Haes (14) uit Dendermonde brachten gisteren een bezoek aan schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) in het Dendermondse stadhuis. Ze overhandigden er een reeks ideeën en aanbevelingen voor een beter milieu.

Owen, Tibo en Noor volgden in het najaar in Center Parcs Erperheide de 'Kids Climate Conference 2017'. "Tijdens deze driedaagse conferentie dachten 187 deelnemende kinderen na over mogelijke oplossingen voor de klimaatproblematiek", zegt Owen. "Het centrale thema was 'je bent wat je eet', want wat we eten heeft grote invloed op ons leefklimaat."





Aanbevelingen

Het resultaat van diverse creatieve en educatieve workshops zijn een reeks aanbevelingen voor een betere toekomst van de aarde. "De tien beste aanbevelingen zijn opgenomen in het magazine van de Kids Climate Conference. Die ideeën geven we ook graag aan ons eigen stadsbestuur mee", zegt Tibo. "Daarom overhandigen we ze aan de schepen."





De kinderen vinden het onder andere belangrijk dat op verpakkingen informatie komt over de sorteermogelijkheden, dat seizoensgroenten en lokale producten gestimuleerd worden en dat in scholen lessen over verantwoord eten plaatsvinden. "Op school mag ook nog meer aandacht naar milieu gaan en een kookboek rond koken met etensresten is een goed idee", zegt Noor. (DND)