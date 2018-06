Keurfeesten met country 22 juni 2018

Dit weekend staan de 53ste Keurfeesten op het programma in Dendermonde. Een countryavond trekt het feestweekend op gang. De Misty Moon Country Line Dancers treden op met zanger Regy vanavond vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt 4 euro. Morgen, zaterdag 23 juni, staat 's avonds vanaf 18 uur een eetfestijn op het programma. Smullen kan van Dendermondse paardenworsten, spaghetti en koude schotel. Ook op zondag 24 juni staat er tussen 12 en 16 uur lekkers op het menu. Alles speelt zich af in Zaal 't Klokske in de wijk Keur, Pijnderslaan 88 in Dendermonde. De organisatie is in handen van de vzw Parochiale Werken Sint-Jozef Keur Dendermonde. Info: klokskekeur@gmail.com. (DND)