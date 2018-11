Kettingbotsing met vier voertuigen, geen gewonden Koen Baten

09 november 2018

14u59 0

Op de Steenweg van Aalst in Oudegem gebeurde iets na 14.00 uur een kettingbotsing waarbij vier voertuigen betrokken waren. De aanrijding gebeurde in de richting van Dendermonde. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Drie voertuigen liepen aanzienlijke schade op bij de aanrijding en moesten getakeld worden. Het eerste voertuig raakte beschadigd, maar kon nog rijden. De politie van Dendermonde is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het verkeer te regelen. Dit zorgt voor enige verkeershinder op dit moment. Bij het ongeval raakte niemand gewond.