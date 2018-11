Kerstversiering welkom voor inzamelactie Nele Dooms

13 november 2018

15u53 0

Vrouw&Maatschappij van Dendermonde herhaalt haar jaarlijkse inzamelactie van kerstversiering. Al enkele jaren zamelt de vereniging kerstdecoratie in om die te bezorgen aan kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde. “Op die manier willen we er voor zorgen dat ook Dendermondenaren die het financieel moeilijker hebben, de kerstsfeer in huis kunnen halen en meer genieten van de eindejaarsperiode”, zegt Nele Cleemput van Vrouw&Maatschappij. “Onder andere mooie en veilige kerstboomverlichting voor zowel binnen als buiten, kunststoffen kerstbomen, kerstballen, maretakken, twinkelende lichtjes, slingers, kerststerren, kerstmutsen, kerststalletjes, enzovoort zijn welkom. Alles wat aan de gezinnen een gezellige kersttijd kan bezorgen, nemen we in ontvangst.” Het ingezamelde kerstmateriaal zal via kinderfonds De Tondeldoos verdeeld worden tussen de gezinnen. Het inzamelmoment zal plaatsvinden op zaterdag 1 december, van 10.30 tot 12 uur. Wie wil helpen, kan terecht in Zaal Mariakring, aan het OLV-Kerkplein in Dendermonde.