Kerststallentocht al 27 jaar lang groot succes

30 december 2018

In Baasrode is op dit moment de 27e editie van de kerststallentocht bezig in de straten van Baasrode. Op 18 verschillende plaatsen hebben lokale verenigingen hun kerststal opnieuw opgezet. Elke vereniging beeld een tafereel uit. Onderweg kunnen de deelnemers halt houden bij alle kerststallen en genieten van een klein hapje of een drankje. Er waren dit jaar opnieuw duizenden deelnemers die de tocht doorheen Baasrode afleggen. Na de wandeling wordt er ook nog een tombola georganiseerd voor alle deelnemers. De opbrengst van de kerststallentocht gaat naar de palliatieve eenheid voor kinderen van ‘De Haven’. Het bedrag zal volgend jaar overhandigd worden aan de organisatie. Ook dan zal duidelijk worden wat de wandeling heeft opgebracht. Vooral de sfeer is voor de deelnemers het leukste aan de tocht. “Rustig aan door de straten wandelen en genieten van alle kerststallen, is voor ons de reden dat we graag naar hier komen", klinkt het.