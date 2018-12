Kerstsfeer in rusthuis Sint-Antonius Nele Dooms

03 december 2018

Woonzorgcentrum Sint-Antonius van Grembergen zorgt op zaterdag 8 december voor de nodige Kerstsfeer. Liefhebbers kunnen in het rusthuis een Kerstmarkt bezoeken. Er zijn verschillende kraampjes met een aanbod creatieve geschenkjes en zelfbereide lekkernijen. Doorlopend zijn er pannenkoeken met koffie te verkrijgen. De opbrengst van het evenement gaat naar projecten voor de bewoners. De Kerstmarkt is te bezoeken van 14 tot 17 uur. Woonzorgcentrum Sint-Antonius bevindt zich aan de Rootjensweg in Grembergen. Iedereen is welkom. Info: www.wzcsint-antonius.be.