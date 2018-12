Kerstconcert in kerk Nele Dooms

17 december 2018

Het Feestkomitee Mespelare organiseert op zondag 23 december een Kerstconcert. Dat zal plaatsvinden in de Sint-Aldegondiskerk van Mespelare. Orgelist Bart Rodyns zal voor de gelegenheid het historisch Goynaut-orgel bespelen. Wim Brabants brengt muziek met dwarsfluit en tenor van dienst is Adriaan De Koster. Het concert begint om 15 uur. Nadien wacht de aanwezigen nog een gezellig samenzijn in ontmoetingscentrum De Mespel, met pannenkoeken en koffie, streekbieren en glühwein. De toegang tot het concert is gratis. Iedereen is welkom. Info: 0474/65.45.16.