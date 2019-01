Kerstbomen krijgen tweede leven dankzij Go! Talent Nele Dooms

15 januari 2019

16u17 0 Dendermonde Dankzij de leerlingen van het deeltijds onderwijs Groen- en Tuinbeheer van Go!Talent uit Dendermonde, krijgen kerstbomen in de Ros Beiaardstad een tweede leven. Nadat de school vorig jaar al een eerste terrein voor kerstbomen opende in Zele, heeft nu ook Dendermonde een gelijkaardig perceel. 25 gebruikte bomen krijgen er een plaats. Ondertussen lopen de eerste gesprekken om tegen volgend jaar een samenwerking met het stadsbestuur op te zetten voor een grootschaliger project.

De eindejaarsperiode is achter de rug en ondertussen is ook Drie Koningen voorbij. Voor de meeste mensen is dat signaal om hun kerstboom weer af te breken. Wie die boom een tweede leven wil geven en daarmee een steentje wil bijdragen voor het klimaat, kan daarvoor terecht bij het GO!Talent van het Dendermondse Atheneum. De leerlingen van de opleiding Groen- en Tuinbeheer zijn er niet aan hun proefstuk toe.

“Vorig jaar lanceerden we voor het eerst dit project op onze campus in Zele, aan de Aloïs De Beulelaan”, zegt directeur Tom Rydant. “Er was meteen heel veel interesse voor. Jammer genoeg hadden we een veel te droge zomer, zodat de kerstbomen het moeilijk overleefden. Maar op dat vlak zijn er nu extra maatregelen genomen. Meer nog, we breiden het project dus uit met een extra terrein in Dendermonde.”

Terwijl in Zele plaats is voor vijftig kerstbomen, zijn er aan het internaat van het Atheneum aan de Galeidestraat in Sint-Gillis 25 exemplaren welkom. De jongeren van Groen- en Tuinbeheer zullen ze planten en verzorgen. “We hebben er nu goed op gelet dat we een heel nat en sompig perceel uitkozen, om een eventuele droge zomer al meer de baas te kunnen”, zegt Rydant. “Dendermondenaren die willen, kunnen nog de hele week hun afgedankte kerstboom bij de school aan de Begijnhoflaan 1 binnen brengen. Wij planten ze dan aan de Galeidestraat en zorgen ervoor dat de eigenaar hem tegen volgende Kerst weer kan komen halen.”

Bedoeling is het project tegen volgend jaar nog meer uit te breiden. Daarvoor lopen al gesprekken met schepen van natuur Nele Cleemput (CD&V). Die hielp dinsdag zelf bij het planten van de eerste kerstbomen op het terrein aan de Galeidestraat. “Dit is een heel mooi initiatief en verdient steun”, zegt ze. “Leuk zou zijn als alle Dendermondenaren hieraan kunnen deelnemen. Een kerstboom een tweede leven geven in plaats van hem te vernietigen is beter voor het milieu. Daarom bekijken we nu met de school hoe we volgend jaar zoveel mogelijk inwoners kunnen laten genieten van dit project, door bijvoorbeeld een ophaling van kerstbomen te organiseren, te zorgen voor extra bekendmaking of dergelijke.”

Al is het niet evident om een gebruikte kerstboom te laten overleven. “In de zomerperiode heeft zo’n boom al gauw twee liter water per dag nodig”, zegt leerkracht Dirk De Smedt. “En dan nog is het een uitdaging om de boom te laten overleven. Daarom geven we graag tips mee voor mensen die na gebruik hun kerstboom graag weer geplant zien. Dat begint al bij het in huis halen van de boom. Die moet stelselmatig wennen aan de hogere temperatuur binnenkamers en mag ook niet te lang in huis gehouden worden. Bovendien moet hij heel de tijd voldoende water krijgen en mag hij niet te dicht bij de haard staan. Wie een kerstboom koopt, kijkt ook best dat er nog genoeg wortel en kleine worteltjes aan zitten.”

Het Go!Talent zelf trekt met dit kerstbomen-project de kaart van duurzaamheid. Maar er is meer. “Naast het ecologisch project, is dit ook een kans voor onze leerlingen om extra praktijkervaring op te doen”, zegt Rydant. “Bovendien kunnen we via dit project de binding met de buurt en de stad vergroten.”