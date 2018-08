Kermisweekend met reuzen, jaarmarkt en lasershow Nele Dooms

31 augustus 2018

15u26 0 Dendermonde De jaarlijkse Septemberkermis in Oudegem kan bogen op een goed gevulde affiche. Van zaterdag 1 tot en met maandag 3 september staan heel wat verschillende activiteiten op het programma.

Op zaterdag vindt traditioneel de jaarmarkt plaats. Dieren zijn vanaf 8 uur te bezichtigen in de Oudegemsebaan. Aan de jaarmarkt is ook een braderie en garageverkoop gekoppeld. Oudegemse verenigingen zorgen voor promostandjes, hapjes en drankjes. In de Oudegemsebaan, Nederstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Dr. Fr. De Hovrestraat en P.J. De Harduynstraat geldt een hele dag een parkeerverbod. Om 19 uur begint een kinderfuif in de parochiezaal aan de Hofstraat. De volwassenen kunnen daarna fuiven.

Zondag staat in teken van folklore. De reuzenstoet, met figuren uit de Filosoof van Haagem, vertrekt om 18 uur vanop het stationsplein. Aangekomen aan het dorpsplein vindt de Gouden Petattenworp plaats. Vanop de pui van het gemeentehuis worden rond 19.30 uur honderden "petatjes" in de menigte gegooid. In plaats van een vuurwerk om de kermisdag af te sluiten, vindt een lasershow plaats. Liefhebbers kunnen daarvoor terecht aan de Latijserbuurtweg, vlakbij het oude scoutsterrein in de Varenbergstraat.

Op maandag vinden in de Nederstraat en de Sint-Sebastiaanstraat een kinderjaarmarkt, kinderrommelmarkt en petanquewedstrijd plaats. Bezoekers zijn welkom vanaf 14 uur. Beide straten zijn verkeersvrij en er geldt een parkeerverbod.