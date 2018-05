Kermisweekend in Lutterzele 30 mei 2018

02u33 0

De wijk Lutterzele in Sint-Gillis is toe aan haar jaarlijkse kermisweekend. Daar zorgt het Wijkcomité Lutterzele voor. Het feest start op vrijdag 1 juni om 14 uur met een optreden van de kleuters uit de Hullekenstraat. 's Avonds vindt, voor de achtste keer op rij, de Fuif Uniek plaats. Die is speciaal bedoeld voor jongeren met een beperking. De organisatoren zorgen voor een discobar, een optreden van de S-Dancers van ShaMoDo-It en om 21.30 uur een optreden van Vanessa Chinitor. De toegang is gratis. Zaterdag 2 juni, vanaf 18 uur, kan iedereen aanschuiven voor het 'ribbetjesfestijn'. Om 21 uur treedt Luc Steeno op. Ook op zondag 3 juni worden, vanaf 12 uur, ribbetjes a volonté geserveerd. Dirk Van Lierde speelt aan tafel muziek op aanvraag. Info: www.lutterzele.be.





(DND)