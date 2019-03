Kermissen in stadscentrum krijgen nieuwe invulling en mogelijks andere locatie Nele Dooms

18 maart 2019

14u29 1 Dendermonde De kermissen in het stadscentrum van Dendermonde krijgen een andere invulling. De stad wil een frisser en actueler aanbod, dat meer volk lokt. Ook over de locatie wordt nagedacht. “Door een heraanleg die de Gedempte Dender krijgt, zal daar alleszins te weinig plaats zijn om alle huidige kermiskramen ruimte te geven”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V).

Jarenlang stonden de kermisattracties op de Grote Markt in Dendermonde. Maar nadat die werd heraangelegd, besliste het stadsbestuur om op deze plaats geen kermiskramen meer toe te laten. De foorkramers kregen een nieuwe plaats toegewezen op de parking Gedempte Dender aan de rand van het stadscentrum. Hoewel de beslissing in het begin wat kritiek kreeg, bleven de kramen daar de voorbije jaren toch bij elke kermis staan en werden ze een vaste waarde.

Locatie ter discussie

Nu ook een herinrichting van de Gedempte Dender op tafel ligt, staat de locatie voor de kermis weer ter discussie. “Er loopt momenteel een traject om het deel van de Gedempte Dender, aan de kant van de Noordlaan, een tijdelijke nieuwe invulling te geven”, legt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) uit. “Op lange termijn zal de parking ooit weer volledig worden opengelegd om er weer water te laten stromen. Maar zolang dat niet gebeurt, willen we er met een herbestemming van het terrein een waardevolle plek voor de stad van maken. Maar dit project heeft ook zijn gevolgen voor de kermis.”

De stad wil het hele kermisconcept herbekijken. Alle huidige foorkramers hebben hun opzeg gekregen. Het komende jaar kunnen ze nog deelnemen aan de kermissen in de stad, maar tegen carnaval volgend jaar moet alles herbekeken zijn. “Bij een andere inrichting van de Gedempte Dender is nu al duidelijk dat er voor alle huidige kermiskramen geen plaats meer zal zijn”, zegt Van Hauwermeiren. “Omdat we niet willekeurig willen zeggen wie wel nog mag komen en wie niet, hebben we alles opgezegd. Vervolgens gaan we binnenkort met alle foorkramers en de kermisbonden aan tafel zitten om samen na te denken over een betere kermis.”

Nieuwe stijl

Ook de Dendermondenaren zelf, horeca, jeugdraad en adviesraden zullen mee mogen denken over een ‘kermis nieuwe stijl’. “We nemen niet alleen de locatie onder ogen, maar willen ook het aanbod herbekijken”, zegt Van Hauwermeiren. “Dat moet frisser en moderner. Nu bevat de kermis vooral wat viskramen, lunaparken en draaimolens. Maar dat alleen lokt het volk niet meer tegenwoordig. Met een ander of uitgebreider aanbod, kunnen er meer bezoekers gelokt worden. We willen er een win-winsituatie voor iedereen van maken.”

De kermissen van carnaval, Katuit en jaarmarkt nieuwe stijl moeten in 2020 een feit zijn.