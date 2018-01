Kerkje Vlassenbroek in expo 30 januari 2018

In de Galerij Hof van Peene in Baasrode start zaterdag 3 februari de tentoonstelling "Het kerkje van Vlassenbroek door het oog van de kunstenaar". Al sinds het einde van de negentiende eeuw vormen de Schelde en het pittoreske dorpskerkje van Vlassenbroek een inspiratiebron voor kunstenaars. Door het werk van Courtens, Spanoghe, Gorus en Willaert verwierf het gehucht de reputatie van kunstenaarsdorp. Na WOII ontwikkelde zich kunstenaarstoerisme in Vlassenbroek. De tentoonsteling geeft een overzicht van verschillende kunstenaars. Er worden een vijftigtal werken getoond. De expo is elke zaterdag en zondag te bezoeken, telkens van 12 tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Hof van Peene, Sint-Urmarusstraat in Baasrode. De galerij is te bereiken via het wandelpad richting Scheldedijk. (DND)