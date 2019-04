Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in de steigers voor grote restauratie buiten en binnen Nele Dooms

17 april 2019

16u12 0 Dendermonde De kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in Schoonaarde staat in de steigers. Meer dan tien jaar na de start van het dossier vindt eindelijk de broodnodige grote restauratie aan de buitenkant en het interieur van de kerk plaats. Tegen het voorjaar 2020 moet de kerk er weer als nieuw uitzien. Kostprijs van het project: liefst 880.000 euro.

Ze zijn er in Schoonaarde gerust in. De kerk, gebouwd in 1830, mag er dan wel in de stellingen staan voor restauratiewerken zoals de Notre-Dame tot voor een paar dagen, een vuurzee zoals in Parijs zien ze hier niet gebeuren. “De veiligheidscoördinatie voor dit project is tot in de puntjes in orde”, verzekert Annie Van den Berghe, voorzitter van de Kerkraad van Schoonaarde. “Het architectenbureau Van Severen, belast met de restauratieopdracht, laat op dat vlak niets aan het toeval over. En ook aannemer Van Loy weet wat hij doet. Laat ongerustheid maar achterwege, wij zijn hier vooral blij dat de renovatie eindelijk start.”

Het was dan ook erg lang wachten op het project. Een eerste idee dat een restauratie voor de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën nodig werd, dateert ondertussen al van 2006. Het was dan al goed dertig jaar geleden dat de kerk een opfrisbeurt kreeg met wat schilderwerken. “Het was wachten tot 2012 vooraleer we bericht kregen van Onroerend Erfgoed dat ons project in Schoonaarde op de lijst van investeringen was gezet”, zegt Van den Berghe. “En dan was het nog eens geduldig wachten tot maart dit jaar om te horen te krijgen dat er een definitief fiat was voor de restauratie en dat de werken mochten beginnen. Gelukkig was op dat ogenblik al een aannemer aangeduid, die binnen de kortste keren kon beginnen.”

Binnen- en buitenkant aangepakt

In een mum van tijd werd de volledige kerk leeggehaald door vrijwilligers. Onder andere 250 kerkstoelen moesten buiten. Die staan nu opgeslagen in de naastgelegen pastorie. “Naast de volledige buitenzijde van de kerk, wordt immers ook het interieur integraal aangepakt”, zegt Van den Berghe. “De koepel boven het hoofdaltaar van de kerk moet helemaal vernieuwd, schilderwerken zijn nodig, net als herbepleistering en diverse herstellingen en volledige renovatie van elektriciteit. Voor de buitenkant is een vernieuwing van alle schrijnwerk voorzien, wordt de gevel helemaal opgekuist en de toren gerenoveerd. Een derde lot van de werken omvat restauratie van belangrijke schilderijen, zoals de Kruisweg en de Opdracht van Jezus in de Tempel.”

Voor de 880.000 euro die de restauratie kost, kan de Kerkraad van Schoonaarde rekenen op 80 procent subsidie van Onroerend Erfgoed. De werken moeten in 180 werkdagen rond zijn. “We hebben er goede hoop op dat tegen de eerste maanden van 2020 opnieuw eucharistievieringen kunnen plaatsvinden in een mooi gerestaureerde kerk”, klinkt het. “In het Kerkenbeleidsplan is dit gebouw opgenomen als ‘kerk met nevenbestemming’. Dat wil zeggen dat er naast bijvoorbeeld doopvieringen, huwelijken en communies ook concerten en dergelijke kunnen plaatsvinden. Het gebouw zal dus ook na restauratie nog lang dienst doen.”

De Kerkraad hoopt dat binnenkort ook het dossier voor nieuwe verwarming wordt goedgekeurd. De kerkgangers in Schoonaarde doen het ondertussen al twee jaar zonder verwarming in de kerk, omdat de installatie kapot is. “Het zou mooi zijn als we bij opening van de gerestaureerde kerk ook opnieuw een werkende verwarming zouden hebben”, zegt Van den Berghe.