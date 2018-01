Kelder verzakt nadat pomp zand van onder woning weg zuigt 26 januari 2018

02u50 0 Dendermonde In de Van Langenhovenstraat in Dendermonde is gisterenavond rond 19.15 uur een kelder verzakt in een woning. De brandweer van Dendermonde kwam meteen ter plaatse.

De oorzaak van de verzakking is te zoeken in een pomp die al enkele maanden geïnstalleerd stond, maar naast water ook zand van onder de woning aan het wegzuigen was. "Omdat het zand werd weggezogen begon vandaag plots de kelder in te zakken voor een tiental centimeter. Buiten aan de woning hebben we er ook voor gezorgd dat er geen enkele wagen meer voor de woning kan parkeren omdat we nog niet weten hoe groot de gevolgen nu zijn", vertelt officier Frank Van Droogenbroeck. De woning werd ook onbewoonbaar verklaard en de bewoonster, een oudere dame, werd opgevangen bij familie. De brandweer heeft de kelder gestut en vandaag zal er een grotere controle plaatsvinden over de omvang van het probleem. "Er is een risico dat de volledige woning verder kan verzakken, maar daarom moet er een grondige controle gedaan worden. Dit soort problemen hebben we alleszins nog niet veel meegemaakt", besluit Van Droogenbroeck. (KBD)