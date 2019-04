Keeperschool Reflex deelt diploma’s uit Nele Dooms

04 april 2019

De Keeperschool Reflex, die traint op de terreinen van KAVD in de Bakkerstraat in Grembergen, heeft haar seizoen afgesloten met een diploma-uitreiking. De allerlaatste training betekent ook het einde van het initiatief. “Zeven jaar lang is Reflex een groot succes geweest. Voetballertjes kwamen van ver om zich hier verder te bekwamen als doelman. Om praktische redenen moeten we er echter spijtig genoeg mee stoppen”, zegt Franky Rauwoens. Dat gebeurde echter niet zonder een receptie en barbecue.