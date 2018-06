Kawtar is nieuwe stem bij MNM 21-JARIGE PRESENTEERT VANAF 2 JULI MNM SUMMERTIME LATE NIGHT NELE DOOMS

30 juni 2018

02u40 0 Dendermonde Deze zomer is een Dendermondse stem op de radio te horen. De jongerenzender MNM heeft Kawtar Ehlalouch (21) uitgekozen als één van haar drie nieuwe stemmen. "Compleet zot dat ik deze kans krijg", zegt Kawtar enthousiast.

"Elk jaar maakt MNM er een erezaak van om jonge radiowolven te ontdekken tijdens de MNM Talentendagen en Student Late Night", zegt nethoofd Rino Ver Eecke. "Jonge talenten krijgen dan heel wat kansen om zichzelf te ontwikkelen met de hulp van onze ervaren radiomakers. De voorbije zomers lanceerde MNM zo al tientallen nieuwe talenten.Nu hebben we alweer nieuwe stemmen klaar om ons te verrassen deze zomer."





Bij de drie nieuwe radio-dj's zit ook Dendermonds talent. De 21-jarige Kawtar Ehlalouch zet de komende zomermaanden haar eerste professionele radiostappen. "Het is echt zot dat ik de kans krijg om te presenteren op MNM", zegt Kawtar. "Toen MNM een oproep deed naar studenten, waagde ik mijn kans. Ik heb er net mijn opleiding journalistiek met optie radio in Antwerpen opzitten. Na een stemtest kreeg ik de kans om een vormingstraject te volgen en die opportuniteit heb ik met beide handen gegrepen. Dat ik daar nu deze zomer nog een vervolg aan kan breien, is echt fantastisch."





Geweldige ervaring

Het is Kawtars droom om het te maken als radio-presentatrice op een nationale zender. "Al weet ik dat dit geen evidentie is, zoveel presentatoren zijn er niet", zegt ze. "Ik heb ook stage gelopen achter de schermen van een radioprogramma en ook dat is reuzeleuk. Alleszins is de kans die ik deze zomer van MNM krijg een fantastische springplank. Het kan later deuren openen en ik doe een geweldige ervaring op. Ik ben klaar om de komende maanden keiveel bij te leren."





Kawtar sprak als kind tegen haar moeder al de droom uit om ooit op de radio te presenteren. "Al belandde dat plan met ouder worden wel op de achtergrond", geeft ze toe. "Na de humaniora wist ik echt niet wat ik wilde studeren. Uiteindelijk leek journalistiek wel een idee. Ik begon mijn opleiding als schrijvende pers, maar toen ik ontdekte dat ik ook radio kon volgen, kwam die oude droom weer boven. Ik sloeg die richting in en heb me dat nog helemaal niet beklaagd."





Kawtar gaat voor veel interactie met de luisteraars. "Ik zie het als een uitdaging om bij het presenteren origineel uit de hoek te komen. Die creativiteit maakt radio net zo leuk voor mij", zegt ze. Samen met de twee andere nieuwe stemmen zal Kawtar vanaf 2 juli afwisselend op maandag, dinsdag en woensdag, tussen 21 uur en middernacht, MNM Summertime Late Night presenteren.