Katuit in teken van Franz Courtens

28 augustus 2018

13u53 0 Dendermonde Dendermonde is klaar voor de jaarlijkse Katuit op de laatste donderdag van augustus. Aan de praalwagens voor de reuzenommegang worden nog de laatste details afgewerkt. Dat de stoet in het teken zal staan van Franz Courtens is het orgelpunt van het feestjaar rond deze vroegere Dendermondse kunstschilder.

Een hele zomer lang vonden in Dendermonde allerlei projecten plaats om de 75ste verjaardag van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens in de kijker te zetten. Viewmasters bood onder andere tentoonstellingen, street art en landschapskunst. "Dat we met de traditionele reuzenommegang Katuit een orgelpunt brouwen aan dit grote gebeuren, leek evident", zegt Patrick Segers, regisseur van de ommegang. "Zijn personage, leven tijdens de Belle Epoque en kunstwerken zullen dan ook een rode draad vormen doorheen de stoet."

Franz Courtens maakte deel uit van de Dendermondse Schilderschool en daar zullen de toeschouwers donderdag in een proloog van de stoet meteen kennis mee maken. "Courtens heeft kleur gebracht in die Schilderschool en aan die kleurenrijkdom besteden we aandacht", zegt Segers. "Volgende taferelen beelden dan weer de stedelijke leefomgeving van de jonge Courtens uit, met de havens en industrie in Dendermonde. Vervolgens belichten we de landelijke omgeving die inspiratiebron was voor tal van Courtens' werken. Een laatste feestelijk tafereel herinnert aan het leven van Courtens als een gevierd en gerespecteerd kunstenaar."

Om dat alles in beeld te brengen, hebben schrijnwerker Jo Vermeir en zijn team weer een reeks nieuwe wagens gemaakt. De allerlaatste details worden daar momenteel aan afgewerkt. "Er is een nieuwe praalwagen waar de kunstschilder Courtens, een schilderij dat hij maakt en landschap waar hij zich op inspireert centraal staan", zegt Vermeir. "Ook de vroegere Dendermondse industriestad is in beeld gebracht, net als het boerenleven. Daar komen in de stoet zelfs levende ganzen en schapen aan te pas. Indrukwekkend worden ook de grote replica's van schilderijen van Courtens die de Dendermondse pijnders door de stoet zullen dragen."

Natuurlijk zullen ook de traditionele elementen in de Katuit, zoals narren, knaptanden, kopvleesfretters en vendeliers, niet ontbreken. "We bundelen ze dit jaar tot één grote apotheose na al het moois rond Courtens", zegt Segers. "Daar bovenop zorgen we ook voor extra muziek bij de Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath. Voorbije ommegangen kwamen nogal eens opmerkingen dat het te stil was als de reuzen voorbij dansten in de straten. Dat vangen we nu op door zowel een harmonie voor als achter het trio te laten gaan. Geen enkele reus zal dus zonder muziek zijn. Het hoogtepunt van de stoet zal nog groter zijn dan anders."

Wie tribunekaarten voor de Grote Markt heeft, mag zich daar aan een voorprogramma van internationaal formaat verwachten. Drie groepen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland bundelen de krachten voor een uniek spektakel. Acht artiesten zorgen voor een show met grond- en luchtacrobatie aan palen en masten tot veertien meter hoog.

De reuzenommegang Katuit vindt plaats op donderdag 30 augustus, vanaf 20 uur, in het centrum van Dendermonde.