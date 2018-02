Katinka Polderman in Belgica 20 februari 2018

Katinka Polderman, Nederlands cabaretière, komt op vrijdag 23 februari langs in Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde. Ze toert nu door Vlaanderen met een avondvullende voorstelling vol nieuwe liedjes. 'Polderman tiert welig' is haar vijfde show. Ze laat het lot bepalen wat aan de beurt komt. Dat maakte elke voorstelling uniek, met liedjes en snedige grappen. De voorstelling begint om 20 uur in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 14 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)