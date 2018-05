Kartel SP.A-Groen pakt uit met 4 progressieve vrouwen 16 mei 2018

02u33 0

Het kartel SP.A-Groen in Dendermonde pakt uit met "vier progressieve vrouwen" op de lijst. Dat Niels Tas (SP.A) en Iris Uyttersprot (Groen) lijsttrekkersduo zijn, was al eerder bekend. Nu worden ook enkele extra vrouwelijke kandidaten naar voor geschoven.





Zo krijgt Gwen Brabants, momenteel penningmeester van SP.A, een plaats op de lijst. Ze werkt als projectmedewerker in de privé-sector. Zelf nog maar net getrouwd met haar vriendin, wil ze zich inzetten voor meer respect voor diversiteit. "Iedereen moet zich thuis voelen in onze stad", klinkt het. Aline Willen (Groen) werkt voor het Vlaamse Energieagentschap (VEA). Zij wil zich inzetten voor groene energie, meer openbaar groen en betaalbaar wonen. Tineke Wauters (sp.a) is sociaal werker en in Sint-Gillis bekend als de organisator van de fietstocht vóór het circulatieplan. "Ik zie sterkte in buurtoverleg en buurtopbouwwerk", stelt ze. Tot slot is er nog Lien Van den Broeck, zelfstandig consultant. "Als zelfstandige wil ik me vooral richten op lokale ondernemers, als motor van een bruisend en duurzaam Dendermonde", klinkt het. (DND)





Meer over SP.A

politiek

Dendermonde

verkiezingen