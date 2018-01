Kartel sp.a-Groen maakt lijsttrekkersduo bekend 27 januari 2018

Het nieuwe kartel sp.a-Groen maakt aanstaande zondag 28 januari haar lijsttrekkersduo voor de komende gemeenteraadsverkiezigne in oktober bekend. Dat zal gebeuren tijdens de nieuwjaarsreceptie. sp.a en Groen organiseren die samen met het ABVV Dendermonde. Alle leden en sympathisanten zijn welkom voor een natje en een droogje in Mina's Irish Pub, aan de Grote Markt in Dendermonde. Sons Of Sirius zorgen ondertussen voor een streepje muziek. De receptie start om 10.30 uur. De toespraak waarbij het lijsttrekkersduo bekend gemaakt wordt, vindt plaats om 11.30 uur. (DND)