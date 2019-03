Kapster sluit vanaf mei elke woensdag om personeel meer tijd te geven met hun kinderen Vrouw en maatschappij wil deze beslissing extra in de verf zetten voor internationale vrouwendag en geeft haar award. Koen Baten

04 maart 2019

18u18 15 Dendermonde Jersy Teugels van kapsalon Modjoo op de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde zal vanaf 1 mei haar kapsalon elke woensdag sluiten. Een bewuste keuze, waarmee ze haar voornamelijk vrouwelijke personeel de kans wil geven meer tijd door te brengen met hun kinderen. “Mijn personeel apprecieert dit enorm", aldus Jersy.

Een evidente keuze was het zeker niet. Woensdag is over het algemeen een topdag voor het kapsalon, maar de vrouw denkt ook aan haar personeel en neemt daarom deze beslissing. “Enkele personeelsleden hebben kinderen, sommige zijn zwanger of denken aan kinderen", zegt Jersy. “Als mama is het leuk om tijd en aandacht aan je kinderen te kunnen geven. En daarom heb ik deze keuze genomen", klinkt het.

Het kan wel zijn dat Jersy zelf op woensdag nog enkele klanten doet, en dat het op andere momenten dan iets drukker is, maar dat neemt ze er graag bij. “Het is ook belangrijk dat je op een lijn staat met je personeel en dat zij ook de mogelijkheid hebben om iets te doen, en dat is het eenvoudigste op woensdagen", klinkt het.

De moedige keuze kan op heel wat bijval rekenen. Ook Vrouw en Maatschappij uit Dendermonde vindt deze beslissing zeer moedig en kan dit alleen maar toejuichen. Naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart, en in het kader van de cravattendag die ze elk jaar organiseren, wou de maatschappij de kapster en het kapsalon bedanken voor deze beslissing.

“Wij kunnen alleen maar toejuichen wat jij gaat doen. Het is een zware beslissing, maar een die wij zeker in de aandacht willen brengen”, zegt Els De Wael. De maatschappij schonk haar dan ook het label ‘vrouwvriendelijke werkgever’. De beker kreeg ze uit handen van de hele maatschappij. “Hij zal een mooi plaatsje krijgen in mijn zaak", zegt Jersy.

“Ik had dit echt niet verwacht dat ze dit van plan waren. Het doet wel deugd om die erkenning te krijgen", besluit de kapster.

