Kapotte buxus mag in GFT-container 24 mei 2018

02u33 0

De schade die de rupsen van de buxusmot aanbrengt in tal van tuinen in de regio, ontgaat ook afvalintercommunale Verko van Dendermonde niet. Die voorziet mogelijkheden voor inwoners om besmette en kaalgevreten planten kwijt te raken. Bewoners uit het werkingsgebied van Verko kunnen de struiken in de GFT-container deponeren of binnenbrengen als tuinafval in het containerpark. Bij de inzameling via snoeihout zijn kapotte buxusstruiken niet toegelaten. (DND)