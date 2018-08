Kapot gereden paaltje maakt omgeving Heilig Hartschool weer onveiliger Behelpen met nadarhek aan begin en einde van schooldag Nele Dooms

28 augustus 2018

15u34 3 Dendermonde "Het is schandalig dat de verkeersveiligheid aan de H.Hartschool nog altijd een probleem is". Directeur Chris Pauwels haalt zwaar uit naar het Dendermondse schepencollege. De knip in de Werkplaatsstraat is alweer verdwenen, omdat het verkeerspaaltje werd stuk gereden en na maanden nog altijd niet vervangen is.

De verkeersveiligheid rond de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis, tussen de Otterstraat en de Werkplaatsstraat, is een oud zeer. De school dringt al lang aan op maatregelen. "Maar ondertussen lijkt wat hier gebeurt op een soap waarbij achteruit in plaats van vooruit gemanoeuvreerd wordt", zegt Chris Pauwels. De directeur schreef een boze brief naar het schepencollege.

Aanleiding is de vaststelling dat de verkeersonveiligheid bij de start van het nieuwe schooljaar volgende week nog altijd een even groot zeer zal zijn. "De maatregelen van het circulatieplan, die prima waren voor de veiligheid van onze kinderen, zijn van de kaart geveegd", zegt Pauwels. "De betonblokken die doorgaand verkeer in de Werkplaatsstraat moesten tegenhouden, werden begin dit jaar plots weggehaald. Het verkeerspaaltje dat in de plaats kwam, werd dan weer in mei kapot gereden en is na maanden nog altijd niet vervangen. En zo zijn we weer bij af: een gevaarlijke verkeerssituatie voor driehonderd kinderen en ouders die dagelijks de school verlaten langs de Werkplaatsstraat en onmiddellijk op de rijweg terecht komen."

Pauwels noemt het "een schandalige situatie die door het huidige stadsbestuur gehandhaafd wordt". Nochtans kondigde het stadsbestuur eerder al een volledige heraanleg van de schoolomgeving aan. In mei werd het definitieve ontwerp daarvoor goedgekeurd. Dat betekent dat na een heraanleg de toegang tot de Werkplaatsstraat via de Bareelstraat alleen nog dienst zal doen als toegang tot de parking aan de school. Een verharding in betonstraatstenen moet een woonerf en voetgangerszone creëren. Speelse zitelement vormen een scheiding tussen het berijdbare en verkeersvrije deel. Alleen is van de uitvoering nog altijd geen sprake.

"Maar het is wel voor binnenkort", benadrukt schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a). "De aankoopprocedure voor grond die we nodig hebben van de NMBS loopt vlot en is bijna rond. De budgetten zijn voorzien en de aannemer is aangeduid. Van zodra het akkoord met de NMBS definitief is, kunnen de werken starten. We doen er alles aan om dit project zo snel mogelijk uit te voeren."

Pauwels betreurt de gang van zaken. "Ik begrijp best dat een onderhandelingsprocedure met de NMBS niet eenvoudig is, waardoor er vertraging ontstaat", zegt ze. "Maar blijkbaar vindt ondertussen ook niemand het nodig tijdelijke maatregelen te nemen om het nieuwe schooljaar veilig te laten starten. We hebben met de hele school gehoopt dat er werk zou gemaakt worden van een veilige verkeerssituatie in de Werkplaatsstraat, zoals ons beloofd was. Er is echter niets gebeurd."

De directie vraagt met aandrang om de Werkplaatsstraat ter hoogte van de schooluitgang opnieuw af te sluiten met zware betonblokken. "We weten dat het verkeerspaaltje kapot is", reageert schepen Tas. "Maar in afwachting van de heraanleg moet de school zich behelpen met plaatsen van een nadarhek aan het begin en einde van de schooldag om de straat af te sluiten. De knip in de Werkplaatsstraat blijft immers gehandhaafd."