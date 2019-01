Kapellestraat afgesloten Nele Dooms

09 januari 2019

De Kapellestraat in Appels is afgesloten voor het verkeer. De maatregel geldt tot 15 januari. Aanleiding zijn werken in de straat. In opdracht van de nutsmaatschappijen worden er in de berm en het voetpad sleuven gemaakt en kabels aangelegd. Een deel van de Kapellestraat, vanaf huisnummer 8, is daarom afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers kunnen wel de werfzone passeren. Voor auto’s is er plaatselijk een omleiding voorzien. Chauffeurs moeten omrijden via de Sint-Apolloniastraat en de Heidestraat.