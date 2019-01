Kandidaten voor Persprijzen gezocht Nele Dooms

11 januari 2019

13u43 0

De Dendermondse Perskring, actief in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout, is op zoek naar kandidaten voor haar jaarlijkse Persprijzen. Het is immers de bedoeling om die ook dit jaar toe te kennen aan personen of verenigingen die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakten of voor uitstraling van de regio zorgden. De Persprijzen worden uitgereikt in twee categorieën. Socio-cultureel en sport. Personen of verenigingen uit Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke komen hiervoor in aanmerking. Via de persprijzen wil de Perskring vooral stille werkers in het daglicht zetten. Kandidaturen zijn welkom tot 31 januari. Dat kan door een motivatie in te sturen bij voorzitter Marc Goossens, Hagewijkpark 37 in Dendermonde, via marc.goossens.persbureau@skynet.be of bij secretaris Willy Van Damme, Rootjensweg 3 in Dendermonde, via willyvandamme@skynet.be. De Persprijzen worden uitgereikt op zondag 24 februari om 10.30 uur tijdens een academische zitting in Zaal Belgica BiS in Dendermonde.