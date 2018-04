Kandidate Prinses Carnaval Karine trapt campagne af 17 april 2018

02u38 1 Dendermonde Karine Van Cleemput, één van de drie kandidaten Prins Carnaval Baasrode 2019, heeft de officiële aftrap van haar campagne gegeven.

Karine Van Cleemput gaf de aftrap van haar campagne aan café De Zoete Inval, in het bijzijn van andere carnavalisten, Orde van de Palingboer en sympathisanten. Van Cleemput is al jaren actief in het carnavalsmilieu.





"Bij verschillende groepen was ik vaak achter de schermen actief om te helpen met kostuums, schmink en kapsels", zegt ze. "De jongste jaren is de fanatiekere carnavalist in mij weer naar boven gekomen, om actief mee te feesten. Bovendien was ik actief in het campagneteam van Prins Davy en dat was heel erg leuk. Prinses Carnaval worden, kan de kers op de taart zijn."





Droom waarmaken

Van Cleemput hoopt hiermee de droom van haar vader waar te maken. "Die was als Hammenaar ook gebeten door carnaval", zegt ze. "Hij stelde zich ooit kandidaat om prins te worden, maar door omstandigheden kon dit niet doorgaan. Door nu zelf mijn kans te wagen, hoop ik zijn wens in vervulling te zien gaan."





Spannende strijd

Met de aftrap van haar campagne maakte Karin haar logo en campagnelied bekend. Paars en geel worden de themakleuren. Ook Levi Van Damme en Joran Quisquater, alias Bolleke, gaven zich al op als kandidaat om Prins Carnaval 2019 te worden.





Baasrode mag zich dus alweer aan een spannende verkiezingsstrijd verwachten. (DND)