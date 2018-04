Kandidaat-Prins Carnaval Levi lanceert kleurwedstrijd 24 april 2018

02u48 0 Dendermonde Levi Van Damme (27), kandidaat Prins Carnaval voor 2019 in Baasrode, pakt uit met een kleurwedstrijd. Die moet zijn campagne in de verf zetten.

Levi Van Damme bezocht met zijn gezelschap de basisscholen in Baasrode. De carnavalist lanceerde er een kleurwedstrijd. "Ik geef alle kinderen de kans om een tekening in te kleuren", legt Levi uit. "Met dit initiatief willen we hen meer bij het campagnejaar betrekken en de naambekendheid van carnaval bij de jongste inwoners vergroten. Zij zijn immers de toekomst en dus erg belangrijk voor het voortbestaan van het carnavalsfeest." Per klas zal een jury de mooiste tekening uitkiezen. Die krijgt een prijs.





Druk campagnejaar

Het belooft voor Van Damme alvast een druk campagnejaar te worden. Er zijn in Baasrode immers al drie kandidaten voor de titel.





Levi heeft zo zijn eigen persoonlijke redenen om zich kandidaat te stellen. "Mijn vader is vijf jaar geleden verdronken in de Dender in Dendermonde, tijdens carnaval daar. Dat gebeurde op 19 februari. Bovendien verjaarde mijn vader in juni, ook op de negentiende", klinkt het.





Eerbetoon

"Net daarom wil ik het in 2019 tot Prins Carnaval schoppen. Ik zie mijn kandidatuur als eerbetoon aan mijn vader, die een fervent carnavalist was. Sinds zijn dood ben ikzelf ook nog een fanatieker carnavalist geworden. Ik ga er, samen met mijn campagneteam, alles aan doen om de titel te proberen winnen." (DND)