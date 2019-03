Kampioenentitel voor team Golfbiljart van American Poolbar Nele Dooms

28 maart 2019

Het golfbiljart-team van café American Poolbar, aan het Stationsplein in Dendermonde, is erin geslaagd de kampioenstitel in de competitie van de Belgische Golfbiljart Bond in de wacht te slepen. Een straffe prestatie, want het is nog maar het allereerste seizoen dat het Dendermondse team op dit niveau speelt. Golfbiljart is een biljartvariant waarbij twee individuen of twee ploegen van twee spelers elk hun vijf rode of witte ballen om het eerst en om beurt allemaal in het doel moeten stoten. Bij de American Poolbar zijn ze dolblij met de titel. “We zijn kampioen geworden in onze reeks na een overwinning met 5-1", zegt Tom Jansegers. “Dit hadden we echt niet durven dromen. Het team heeft veel te danken aan de kapitein van de ploeg, Geert Van Onderbergen, die al heel wat ervaring heeft en dit op een fantastische manier wist over te brengen naar het hele team.”