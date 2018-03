Kalleke Step speelt voor goede doel 16 maart 2018

02u35 0 Dendermonde Poppentheater Kalleke Step speelt voor het goede doel. Het gezelschap zorgt voor de apotheose van het 'Poppentheaterfestival' van serviceclub Rotary. De opbrengst van de première gaat naar Kindertehuis Dageraad.

Rotary zorgde voor een festival met diverse poppentheaters die tien verschillende voorstellingen brachten in Hamme en Dendermonde. Theater Kalleke Step breidt daar nu een slot aan, met de première van 'De Lichtjes van de Schelde'. "Logischerwijs gaat de opbrenst van die vertoning ook naar het goede doel", zegt Joost Dierickx van Kalleke Step.





Innoverende weg

Theater Kalleke Step kende een heropstart in 2011 en kiest voor een innoverende weg. "Ook voor deze nieuwe productie blijven we die weg bewandelen", zegt Dierick. "We bieden naast een mooi verhaal, ook een prachtig decor en vooral de allernieuwste technieken in licht en geluid, en zelfs animatiefilmpjes aan."





Voor het verhaal en de regie tekende Yves Heymans. Om de productie tot een goed einde te brengen staan twaalf poppenspelers en stemmenacteurs op scene. Eén technieker die er voor zorgt dat alles vlekkeloos verloopt.





In 'De Lichtjes van de Schelde' moet Kalleke Step een mysterie in de Schelde oplossen. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 17, zondag 18, zaterdag 24 en zondat 25 maart, telkens om 15 uur. Iedereen is welkom in het Kalleke Steptheater, aan de St.-Elooistraat 15 in Grembergen. Info en reservatie: www.kallekestep.be.





(DND)