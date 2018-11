Kaas- en wijnavond voor wijkwerking Nele Dooms

14 november 2018

14u53 0

Het Wijkcomité Donck-Vlotgraslaan uit Dendermonde organiseert op zaterdag 17 november een kaas- en wijnavond. Dat is een jaarlijkse traditie. Het gebeuren moet geld in het laatje brengen voor de wijkwerking. Het comité neemt doorheen het hele jaar initiatieven om wonen in de wijk Donkstraat-Vlotgraslaan aangenamer te maken. De kaas- en wijnavond begint om 18 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de polyvalente zaal van het Zilverpand, aan de Nieuwburcht van Dendermonde. Info: 0472/57.17.77.