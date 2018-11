Kaas- en wijnavond ten voordele van wijk Donck-Vlotgraslaan Geert De Rycke

Heel wat sympathisanten kwamen een wijntje drinken en genieten van kazen tijdens de kaas- en wijnavond van het wijkcomité Donck- Vlotgraslaan.

Het wijkcomité organiseert het hele jaar door activiteiten die wonen in de wijk Donkstraat-Vlotgraslaan aangenamer moeten maken. Om die werking goed te laten verlopen, kunnen ze een extra centje gebruiken. “Daarom organiseren we een kaas- en wijnavond. Die is intussen een jaarlijkse traditie geworden”, klinkt het bij het wijkcomité.

Het wijkcomité organiseert onder andere wijkfeesten in het voorjaar, een quiz en een eetfestijn. De kaas- en wijnavond moet dan wel geld in het laatje brengen, het is op zich ook een evenement dat mensen dichter bij elkaar brengt. Want wat praat er beter dan een glaasje wijn om de lippen los te maken en een kaasplank voor de gezelligheid?