Kaas- en Wijnavond in De Mespel 25 januari 2018

Feestkomité Mespelare organiseert op zaterdag 27 januari een Kaas- en Wijnavond. Bezoekers kunnen proeven van meer dan een dozijn soorten kazen, vergezeld van wijn, diverse soorten brood en een waaier aan vers fruit. Deelnemen kost 19 euro per persoon. Smullen kan tussen 19 en 22 uur. Liefhebbers zijn welkom in ontmoetingscentrum De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. Info: 0474/65.45.16 of via herman.veldeman@telenet.be. (DND)