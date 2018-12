Kaarsjes om overleden kinderen te herdenken Geert De Rycke

Tijdens Wereldlichtjes dag werden in Dendermonde een massa kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis van overleden kinderen.

Op de tweede zondag van december is er steeds Wereldlichtjesdag. Die dag worden overal ter wereld op hetzelfde moment kaarsjes aangestoken. In Dendermonde gebeurde dat op campus De Kroon. Een massa lichtjes gingen daar branden. Toen werd het even stil gemaakt met een gedicht om even bij na te denken. Na het officiële gedeelte kon iedereen nog wat napraten.

Door samen te komen en samen een kaarsje aan te steken, willen ze ook in Dendermonde een teken van steun en verbondenheid geven voor iedereen die een kind herdenkt, gelijk hoe lang het geleden is. Mensen die niet aanwezig konden zijn, konden vooraf een kaarsje afhalen en dat thuis op hetzelfde moment laten branden.