Juwelen gestolen tijdens vakantie 12 juni 2018

In de Hoekstraat in Dendermonde hebben bewoners zondagavond een inbraak vastgesteld in hun woning. De eigenaars kwamen net thuis van vakantie toen ze merkten dat hun raam was geforceerd. Ze verwittigden de politie van Dendermonde die ter plaatse kwam om de vaststellingen te doen. De woning werd doorzocht en de daders gingen met juwelen aan de haal.





(KBD)