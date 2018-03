Juwelen gestolen bij inbraak 09 maart 2018

De politie van Dendermonde heeft woensdagavond omstreeks 19.15 uur een inbraak vastgesteld in een woning. De feiten speelden zich af in de Zandvoortstraat in Grembergen. De daders forceerden er het raam van de woning. Daarna gingen ze aan de haal met juwelen.





De daders zijn spoorloos. (KBD)