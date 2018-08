Juwelen gestolen bij inbraak langs Mechelsesteenweg Koen Baten

15 augustus 2018

10u00 2

Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde hebben dieven ingebroken in een appartement op de tweede verdieping. De daders braken het cilinderslot af en gingen aan de haal met juwelen. Het is niet duidelijk wanneer de feiten precies gepleegd werden.