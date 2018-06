Juventusfeesten week vroeger 28 juni 2018

De jaarlijkse Juventusfeesten in Schoonaarde vinden een weekje vroeger dan anders plaats, namelijk het laatste weekend van juni. De feesten zijn aan de 51ste editie en zijn een begrip geworden in Schoonaarde en omstreken. Op vrijdag 29 juni ligt de klemtoon op de jeugd. De parking van voetbalclub Juventus, aan de Moleneinde, omgetoverd tot een festivalarena. Er zijn optredens van Cookies And Cream, DJ Gunther D, Yolotanker en Jan Van Gaver. De festivalavond start om 20 uur. Op zaterdag 30 juni organiseert Juventus vanaf 9 uur haar traditionele minivoetbaltornooi. Er staan ook een grote avondrommelmarkt vanaf 16 uur en een barbecue op het programma. Nieuw dit jaar is het FIFA18-tornooi vanaf 14 uur. 's Avonds vinden live optredens plaats van Eamonn and Fazant Friends, @Vundum, Elke & The Eddies en DJ Ridoe plaats. Zondag 1 juli start om 7.30 uur met een Mountainbike-tocht in samenwerking met de Moorpieren. Ook dat is een primeur. Om 11 uur luistert Het Dendermonds Bierkwartet een aperitiefconcert op. Rond de middag branden de barbecuevuren weer. Vanaf 14 uur starten de finales van het minivoetbaltornooi en het KUBB-event. Info en tickets: www.fcjschoonaarde.be. (DND)