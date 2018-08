Jurgen Goossens wil fietssnelwegen verdedigen in provincie Nele Dooms

15u45 0 Dendermonde Jurgen Goossens, kandidaat voor de provincie op plaats 3 voor CD&V bij de komende verkiezingen in oktober, wil het belang van fietssnelwegen in Dendermonde bij het provinciebestuur verdedigen.

Recent raakte bekend dat de realisatie van geplande fietssnelweg langs spoorlijn 60 tussen Sint-Gillis-Dendermonde en Lebbeke op de lange baan is geschoven, omdat de provincie het dossier geen prioriteit meer vindt. Het Dendermondse stadsbestuur ziet het fietspad echter wel als een belangrijk en veiliger alternatief voor de drukke en gevaarlijke Sint-Gillislaan en Heirbaan. Het was N-VA-gemeenteraadslid Tomas Roggeman die over dit dossier de alarmbel luidde. "De aanleg van fietssnelwegen is een belangrijke bevoegdheid van de provincie", beaamt ook Jurgen Goossens. "Daarom is het zo belangrijk dat de stad een vertegenwoordiger heeft in de provincieraad. Met Jef Dauwe (CD&V) heeft Dendermonde altijd een sterke stem in de provincieraad gehad. Ik neem nu de fakkel van hem op de CD&V-lijst over. Maar Open Vld, sp.a en N-VA hebben geen enkele kandidaat uit Dendermonde op hun lijst voor de provincie. Nochtans is het van groot belang dat Dendermonde na 14 oktober vertegenwoordigd is in de provincie om onder andere de verdere realisatie van fietssnelwegen in onze regio te bepleiten."