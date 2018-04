Jurgen Goossens (CD&V) op plaats drie provincie 04 april 2018

02u50 0 Dendermonde Voor de komende verkiezingen in oktober schuift CD&V Jurgen Goossens (29) uit Dendermonde naar voren als topkandidaat voor de provincie.

Hij neemt de derde plaats in voor de regio Dender en Waas. De Dendermondenaar treedt daarmee in de voetsporen van huidig gedeputeerde Jef Dauwe. Die kondigde zijn afscheid in de politiek aan en geeft de fakkel door aan een jongere generatie. "Het zijn grote voetsporen om te vullen, maar ik ga er met veel enthousiasme tegenaan", zegt Goossens, postdoctoraal onderzoeker aan de UGent en universitair docent staatsrecht in Rotterdam.





Goossens is al tien jaar actief lid van CD&V. "Doel is om met daadkracht en langetermijnvisie de belangen van de regio te behartigen in de provincie", zegt hij. "Ik wil me inzetten om waar nodig bovenlokale ondersteuning te bieden aan de gemeenten." (DND)