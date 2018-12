Juffen Oscar Romerocollege overtuigd: “Hond in de klas heeft alleen maar voordelen” Nele Dooms

20 december 2018

11u52 19 Dendermonde In de basisschool van het Oscar Romerocollege van Dendermonde zitten de kinderen met de hond in de klas. Juffen Anne Wielandts en Ann Gregoor brengen hun huisdier één keer per week mee naar school. “De kinderen zijn rustiger en concentreren zich beter. Wij zien alleen maar voordelen”, klinkt het enthousiast.

Het is geen alledaags zicht, maar de leerlingen van het eerste en vijfde leerjaar van de basisschool van het Oscar Romerocollege in Dendermonde kijken er niet van op. Eén keer in de week volgt bij hen in de klas een hond mee de lessen. In het eerste leerjaar brengt juf Anne Wielandts de Franse Bulldogs Jules en Jos mee. “Naar aanleiding van Wereldierendag in oktober bracht ik de hond mee om in het kader van dat thema een les over de verzorging van dieren te geven”, vertelt ze. “Ik merkte meteen dat dit voor de kinderen een positief effect had. De stap om de hond vervolgens elke week eens mee te brengen was zo snel gezet.”

In het vijfde leerjaar komt Labrador Eddy op bezoek. Juf Ann Gregoor startte er drie jaar geleden mee. “Ik had toen enkele artikels gelezen over de gunstige invloed die honden in de klas op leerlingen kunnen hebben en hoe goed dat is voor hun sociale vaardigheden”, zegt zij. “Ik trok ermee naar de directeur met het voorstel dat ik dit zelf ook wilde uittesten. Ik kreeg meteen toestemming. Eddy was toen twee jaar oud en de leerlingen in de klas leerden hem mee opvoeden. Ik merkte meteen dat dit een enorm positief effect op hun assertiviteit heeft. Niet elk kind durft op te komen voor zichzelf. Aan de hand van de omgang met Eddy leren ze dat. Nu nog altijd.”

Leerlingen concentreren zich beter

En er zijn volgens Gregoor nog voordelen. “Je zou het misschien niet verwachten, maar met de hond in de klas ligt de concentratie van de leerlingen tijdens de lessen hoger. Ze worden rustig van die aanwezigheid. De hond gaat ook niet bij die kinderen liggen die het meest rustig zijn. Ze merken ook snel zenuwachtigheid op. Dat geeft me als juf de kans om extra inspanningen te leveren om die kinderen meer op het gemak te stellen.”

De honden blijken regelmatig ook uitstekend lesmateriaal. “Gaat het over meten en wegen, dan gaat Eddy op de weegschaal staan of krijgt hij de lintmeter om zich heen”, lacht de juf. “De hond is momenteel op dieet, dus ideaal om tijdens de lessen metend rekenen te volgen. Of dat dieet lukt, is nog de vraag. De kinderen zien Eddy ondertussen zo graag dat ze naar aanleiding van de feestdagen cadeautjes voor hem meebrengen, meestal snoepjes.”

Juf Anne stelt dezelfde positieve gevolgen vast. “Zelfs kinderen die aanvankelijk bang waren voor honden, hebben die schrik erg snel weten te overwinnen”, vertelt ze. “Het zijn nu de beste maatjes. De honden zorgen voor een huiselijke sfeer in de klas en net als thuis moeten de dieren ook uitgelaten worden. Dat doen we om beurt met een paar kinderen tijdens de speeltijd. Vaak is het een momentje om met kinderen die daar behoefte aan hebben even te praten over hun gevoelens. Tegen Jules of Jos durven ze dat al sneller vertellen. Het helpt bijvoorbeeld bij conflicten of bij kinderen met autisme om zichzelf toch beter te uiten. Dat is fantastisch om te zien.”

Deze week luisterden Jules, Jos en Eddy nog mee naar verhaaltjes in de vertelhoek en assisteerden bij proefjes. De komende twee weken wacht hen, net zoals de leerlingen, een welverdiende vakantie.