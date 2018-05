Jubileum voor Ros Beiaardrunners 26 mei 2018

Het is geen gemakkelijke Roparun geweest dit jaar door weersomstandigheden, maar de Ros Beiaardrunners uit Dendermonde hebben de duurloop wel tot een goed einde gebracht. Het was een jubileumeditie. Voor de tiende keer liepen de sportievelingen met een goed hart de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam, om zo geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. "Flinke opsteker tijdens de tocht was de warme ontvangst in Dendermonde", klinkt het. "En bij de finish in Rotterdam kon er nog net genoeg energie af om ze daar allemaal het Ros Beiaardlied te leren kennen."





(DND)