Journalist Jan De Deken spreekt over geluk Nele Dooms

18 februari 2019

Journalist Jan De Deken, die buitenlandreportages maakte vanuit meer dan dertig landen, komt langs in Dendermonde voor een voordracht. Hij zal het hebben over “Melk, honing en kerosine”, naar zijn gelijknamige non-fictie boek. De Deken trok daarvoor op reis door zes continenten en onderzocht er wat mensen gelukkig maakt in verschillende culturen en levensomstandigheden. Hij houdt de geluksindustrie en de gangbare opvattingen over geluk kritisch tegen het licht. De voordracht vindt plaats op woensdag 20 februari om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.