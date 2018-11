Joppe zorgt voor viergeslacht Nele Dooms

12 november 2018

13u32 0

De kleine Joppe Peeraer, geboren op 22 juli 2018, zorgt meteen voor een unicum in zijn familie. De baby maakt een viergeslacht compleet. Joppe is het kindje van Joris Peeraer (26) en Esha Wauters (27) uit Dendermonde. Fiere opa is Michel Peeraer (52) uit Oudegem. Overgrootvader Gilbert Peeraer (83) uit Turnhout is apetrots. Tijdens een babyborrel in Zaal De Mespel in Mespelare werd er dan ook niet alleen geklonken op de geboorte van Joppe, maar ook op het viergeslacht.