Jongeren willen camera's aan station ENQUÊTE JEUGDRAAD: STADSPARK EN STATIONSBUURT ONVEILIG NELE DOOMS

22 juni 2018

03u11 0 Dendermonde De Dendermondse jongeren vinden de stationsbuurt absoluut te mijden. En het O.L.V.-kerkplein moet volgens hen jeugdvriendelijker. Dat zijn enkele opvallende vaststellingen uit een enquête van de Dendermondse jeugdraad.

Ontdekken waar de Dendermondse jeugd van wakker ligt. Dat was de bedoeling van een grootschalige bevraging door de jeugdraad, naar aanleiding van de nakende verkiezingen. "Zo kunnen we de visie van onze jeugd doorgeven aan de toekomstige beleidsmakers, in de hoop dat ze er iets mee doen voor hun beleidsprogramma", zegt voorziter Bram De Wilde. "We mogen de enquête representatief noemen, want er kwam enorm veel respons op. Enkele resultaten zijn alvast opmerkelijk."





Onveiligheidsgevoel:

Jongeren vinden de stationsbuurt een plaats om te mijden. Daar wordt ook het stadpark bij gerekend. "Niet dat de meeste bevraagden zich onveilig voelen in onze stad, maar toch geven deze twee plekken een onveilig gevoel om diverse redenen", zegt Aster Cammerman. "Er zijn regelmatig strubbelingen tussen verschillende groepen en jongeren klampen voorbijgangers aan. Vooral 's avonds en 's nachts wordt deze buurt gezien als te mijden."





Camera's en politie:

Een groot aantal jongeren vindt camerabewaking aan het station een goed idee. "Al merkt de jeugd wel op dat een dergelijke maatregel het onveiligheidsgevoel niet per se wegneemt, maar er wel beter gevolg aan feiten kan gegeven worden", stelt Valens Izere. "Jongeren denken dat nog meer aanwezigheid van politie een betere oplossing is voor een groter gevoel van veiligheid."





Meer winteractiviteiten:

Over het aanbod aan activiteiten voor de jeugd in de zomer hebben de bevraagde jongeren geen klachten. Maar in de winter mag dit een pak meer zijn. Er is vooral vraag naar openluchtfuiven. "Jongeren geven ook aan dat naast de fuiven in jeugdhuis Zenith niet veel kleine evenementen georganiseerd worden", zegt De Wilde. "Hun ideale plaats om te feesten is in openlucht of in een feesttent. Voorbeeld is de fuif op de Grote Markt na Katuit. Zep en jeugdhuis Zenith zijn dan weer de meest geliefde binnenlocaties, maar zijn voor bepaalde evenementen te klein."





info over zalen:

Jongeren blijken vaak niet te weten waar ze kunnen fuiven of welke zalen ze kunnen gebruiken voor een eigen evenement. "Betere communicatie hierover zou niet slecht zijn", zegt De Wilde.





Onbekende jeugdhuizen:

Slechts een klein percentage kent alle jeugdhuizen in de stad Dendermonde. De meeste kennen er maar één of twee, terwijl er meer zijn.





Ruimere binnenlokalen:

Er is ook een grote vraag naar ruimere binnenlokalen om elkaar te ontmoeten. Die van de jeugddienst en bibliotheek blijken te klein voor het grote aantal jongeren in de stad dat er gebruik wil van maken.





Jeugdvriendelijker plein:

Het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein is erg in trek bij jongeren als ontmoetingsplaats. Dat zou volgens hen een meer jeugdvriendelijke inrichting moeten krijgen.