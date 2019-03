Jongeren Oscar Romerocollege maken zelf radio en televisie Nele Dooms

15 maart 2019

Leerlingen van het zesde jaar van de afdelingen Office and Retail en Logistic van het Oscar Romerocollege van Dendermonde doken vrijdag in de wereld van de media. De jongeren trokken op pad met reporters van de regionale televisiezender TV Oost. Ze maakten een reportage over jeugd en veiligheid op straat. Een andere groep leerlingen dook de radiostudio van de plaatselijke zender Tros.fm in. Twee uur lang presenteerden ze er hun eigen radioprogramma. “De leerlingen werkten een hele show uit rond het thema jeugd en gaming”, zegt leerkracht Bruno Sacré. “Verschillende praatgasten passeren de revue voor een interview, met tussendoor leuke muziek. Dany van Steen van Radio Tros zelf was mee aanwezig om alles in goede banen te leiden.”