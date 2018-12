Jongeren organiseren Warmste Snuffel Nele Dooms

10 december 2018

16u32 3

Enkele jongeren uit Grembergen dragen hun steentje bij aan de Warmste Week van Studio Brussel. Met ‘De Warmste Snuffel’ zullen ze geld inzamelen voor De Zelfmoordlijn, het Centrum Ter Preventie Van Zelfdoding. Op vrijdag 14 december opent het jeugdhuis de deuren voor het grote publiek. De jongeren zullen er een gezellig kraampje uitbaten. Iedereen is welkom voor een lekkere gluhwein, warme chocomelk of een pintje of trappist. Er zullen ook hotdogs en dessertjes te verkrijgen zijn. Vrijblijvende giften zijn ook welkom. Jeugdhuis snuffel bevindt zich aan de Hamsesteenweg 1 in Grembergen. De Warmste Snuffel begint vanaf 19.30 uur.