Jongeren op dementiewandeling met bewoners Aymonshof 25 april 2018

De leerlingen van het zevende jaar van het Oscar Romerocollege namen bewoners van woonzorgcentrum Aymonshof mee op wandel. "We volgen de Dementiewandeling, die recent in de stad werd geopend", zegt leerkracht Bruno Sacré. "De leerlingen kregen eerder al meer uitleg over dementie en hoe met mensen met dementie om te gaan. Nu brengen we dit in de praktijk. De dementiewandeling leent zich daar perfect toe. Het neemt de deelnemers mee naar plaatsen die allerlei herinneringen oproepen. Onze leerlingen stellen daar vragen over om zo gesprekken op gang te brengen." Het is niet de eerste keer dat de school samenwerkt met het rusthuis. Eerder stonden al projecten over "de tijd van toen" op het programma. (DND)