Jongeren lezen voor aan leerlingen Oscar Romerocollege Nele Dooms

21 november 2018

17u22 0



Voor de leerlingen van het zesde jaar Office Retail and Logistic van het Oscar Romerocollege gaat de jaarlijkse ‘Voorleesweek’ niet onopgemerkt voorbij. Zij trokken woensdagvoormiddag naar de verschillende klassen van de basisschool van het Oscar Romerocollege aan het Sas. Ze lazen er verschillende verhalen voor aan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. “We maken het vooral erg gezellig, want dit is in de eerste plaats een sociaal project”, zegt leerkracht Bruno Sacré, die het initiatief met de jongeren voorbereidde. “Voor onze jongeren is dit een belangrijk vorming van sociale vaardigheden. Ze leren omgaan met kinderen en ontdekken bovendien dat verhalen kunnen helpen bij ontwikkeling van taal. Zo wordt duidelijk hoe belangrijk voorlezen is.”